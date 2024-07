Usa: Biden, “al dibattito tv quasi addormentato, colpa dei viaggi”

(Keystone-ATS) Joe Biden attribuisce alla stanchezza la debacle nel dibattito tv contro Trump. “Non sono stato intelligente: non ho ascoltato il mio staff, ho deciso di viaggiare intorno al mondo per 15 fusi orari e mi sono quasi addormentato sul palco”, afferma il presidente Usa.

Ma in casa democratica montano i timori sulle condizioni di salute di Biden. Il deputato Jared Golden afferma di prevedere da tempo che Donald Trump vincerà queste elezioni. Se andrà così, il Dipartimento di Giustizia americano intende perseguire il tycoon fino al giuramento, secondo il Washington Post. A proposito di Trump, per la prima volta da marzo, la sua campagna ha raccolto meno fondi di quella di Joe Biden: 112 milioni di dollari in giugno contro i 127 del presidente. Lo riferisce Politico.

Intanto, il governatore dello stato della California, Gavin Newsom, è il vero vincitore del primo dibattito tv per le presidenziali Usa tra Joe Biden e Donald Trump, almeno secondo i social media mandarini. Le foto e i video dell’ex sindaco di San Francisco sono ritornati a circolare online con insistenza in scia al buon ricordo lasciato durante la sua visita fatta in Cina nel 2023, coperta con grande attenzione dai media ufficiali di Pechino.

Newsom è stato citato come un politico “razionale” nel consenso anti-cinese “dilagante” negli Stati Uniti, con grande attenzione verso i temi dell’ambiente e della transizione ecologica. Al punto che il governatore ebbe lo scorso ottobre un insolito incontro con il presidente Xi Jinping.

Dopo la catastrofica performance del dibattito contro Trump del presidente Biden, Newsom è uno dei nomi emersi tra i democratici per sostituirlo. In Cina il cambio nella corsa presidenziale a suo favore sarebbe un risultato popolare, mandando anche in soffitta le critiche e l’ironia sociale nei suoi confronti per un gesto poco gradito incontrando Xi: la sua colpa era stata di aver incrociato le gambe mentre era seduto durante i colloqui, assumendo una postura “femminile”.