USA: Bannon accusato di aver fatto il saluto nazista al Cpac

Keystone-SDA

Steve Bannon, l'ex controverso stratega della Casa Bianca, è accusato di aver fatto il saluto nazista durante il suo intervento al Cpac, la convention dei conservatori a Washington a un mese esatto dall'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca.

(Keystone-ATS) L’incidente segue quello di Elon Musk, il first buddy di Donald Trump, accusato a sua volta di aver fatto il saluto nazista nel corso di un evento a gennaio.

ln Europa l’accaduto ha immediatamente suscitato reazioni. Il presidente del Rassemblement National di Marine Le Pen, Jordan Bardella, ha deciso di annullare il suo discorso alla convention dei conservatori a Washington, dopo il “gesto nazista” di Steve Bannon.

Il fedelissimo di Marine Le Pen doveva prendere la parola oggi a Washington. Bardella, si legge in una nota del Rassemblement National, ha tuttavia ”deciso di annullare l’intervento” dopo un ”gesto facente riferimento all’ideologia nazista”, da parte dell’ex stratega di Donald Trump.

Nel previsto intervento oltreoceano Bardella avrebbe dovuto evocare i ”legami tra gli Stati Uniti e la Francia come anche la recente dinamica elettorale dei partiti patrioti in Europa”, sotto linea il Rn. Ma ieri, precisa Bardella, ”mentre non ero presente nella sala, uno dei relatori, si è permesso, per provocazione, un gesto facente riferimento all’ideologia nazista”.

L’esponente della Fiamma Tricolore francese dice quindi di aver preso ”la decisione immediata di annullare l’intervento previsto per questo pomeriggio”.