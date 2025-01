Usa: autorità di New Orleans, “finora 10 morti confermati”

Keystone-SDA

Finora le vittime confermate sono dieci ma ci sono vari feriti in gravi condizioni. Lo hanno detto le autorità di New Orleans in conferenza stampa.

(Keystone-ATS) Dal canto suo, l’assistent special agent dell’Fbi Alethea Duncan ha affermato: “non crediamo che Shamsud-Din Bahar Jabbar sia il solo responsabile” della strage di New Orleans.

Due ordigni improvvisati del killer di New Orleans sono inoltre stati disinnescati, ha aggiunto. I due ordigni, ha spiegato l’Fbi, sono stati trovati nel pick-up, ma altri sono stati rinvenuti nel quartiere francese di New Orleans. Nel veicolo sono state trovate anche armi.

In un documento giudiziario depositato nell’agosto 2022 come parte di una procedura di divorzio, Shamsud-Din Bahar Jabbar ha affermato di aver lavorato presso la società Deloitte e di aver guadagnato circa 120’000 dollari l’anno. Ma in un’e-mail all’inizio di quell’anno, rivela il New York Times, il sospettato ha descritto problemi finanziari. Ha affermato di dover pagare più di 27’000 dollari per i pagamenti arretrati della casa e di essere a rischio di pignoramento. E ha detto di aver contratto 16’000 dollari di debiti sulla carta di credito a causa delle spese di sostentamento e della necessità di assumere un avvocato, apparentemente per il divorzio. Stando alla Cnn, il killer avrebbe un passato nelle forze armate Usa.

L’Fbi ha intanto identificato il veicolo usato dal killer di New Orleans come un pick-up Ford che “sembra essere stato noleggiato”. “Stiamo lavorando per confermare come il soggetto sia entrato in possesso di questo veicolo”, ha detto ancora l’assistent special agent dell’Fbi. Duncan ha riferito che una bandiera dell’Isis era sistemata sul gancio di traino del veicolo. “L’Fbi sta lavorando per determinare le potenziali associazioni e affiliazioni del soggetto con organizzazioni terroristiche”, ha aggiunto.

Nel frattempo, il Sugar Bowl, la seguitissima partita di football universitario in programma stasera a New Orleans, è stata rinviata a causa della strage. Lo riferisce il New Orleans Metro News.