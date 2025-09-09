La televisione svizzera per l’Italia

USA: arriva iPhone Air ultrasottile

Keystone-SDA

Il colosso informatico Apple lancia l'iPhone Air, dello spessore di 5,6 millimetri, l'iPhone più sottile mai presentato.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Con la nuova gamma di iPhone alziamo l’asticella. Sin dall’inizio, iPhone ha reinventato il settore dei cellulari. Abbiamo spinto sempre più in avanti le innovazioni e oggi andiamo oltre, con quella che per noi è una novità assoluta”, ha spiegato Tim Cook, il direttore generale del gruppo.

L’iPhone Air ha un display da 6,5 pollici, un rivestimento “ceramic shield” (ossia con cristalli di nanoceramica all’interno del vetro) con resistenza ai graffi e antiriflesso presente anche sul retro e un telaio in titanio.

È munito di un chip modem C1X aggiornato, un aggiornamento rispetto al C1, più efficiente dal punto di vista energetico. iPhone Air utilizza solo eSIM in tutto il mondo per massimizzare lo spazio interno della batteria.

Nella telefonia mobile l’eSIM o e-SIM è un metodo d’accesso ai servizi dati e di telefonia cellulare. A differenza di una carta SIM tradizionale, di cui rappresenta un’alternativa, questo è un circuito integrato saldato nel dispositivo su cui è montato – per questo motivo non è fisicamente rimovibile.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR