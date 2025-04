USA: Amazon ha presentato un’offerta per acquistare TikTok

Keystone-SDA

Il colosso del commercio elettronico statunitense Amazon ha presentato un'offerta per acquistare la piattaforma di condivisione di video cinese TikTok, la cui divisione americana deve essere venduta entro il 5 aprile.

(Keystone-ATS) La scadenza è stata fissata dal presidente degli USA Donald Trump.

L’informazione è stata pubblicata dal quotidiano The New York Times, che alcune fonti, secondo le quali l’offerta è arrivata tramite una lettera al vicepresidente James David Vance (conosciuto come J.D. Vance) e al segretario al commercio Howard Lutnick.

Dal canto suo, citando altre fonti, il giornale The Washington Post indica che la Casa Bianca ha valutato varie opzioni per salvare TikTok, fra le quali quella di lasciare il controllo dell’algoritmo della popolare app nelle mani della società informatica cinese ByteDance, proprietaria di TikTok.

Secondo il quotidiano della capitale, ByteDance concederebbe poi l’algoritmo in prestito alla nuova entità che opererà TikTok negli Stati Uniti. A questa nuova entità e a chi vi farà parte sta lavorando l’amministrazione di Trump, che oggi terrà una riunione sul futuro dell’app in vista della scadenza del 5 aprile.

E stando al canale televisivo americano di notizie economiche CNBC, che fa riferimento a proprie fonti, l’amministrazione del presidente sarebbe sul punto di prendere una decisione in merito a TikTok proprio in questa riunione.