Usa: allerta maltempo, oltre 300’000 case al buio, scuole chiuse

Keystone-SDA

Oltre 5'000 voli cancellati, scuole chiuse in diverse città e più di 300'000 persone senza corrente. E' questo il bilancio della nuova tempesta di neve che si è abbattuta sulla costa est degli Stati Uniti.

1 minuto

(Keystone-ATS) La peggiore da quella di un mese fa, quando solo a New York erano morte 19 persone.

Nella Grande Male il sindaco Zohran Mamdani ha imposto il divieto di circolazione. “Chiediamo ai newyorkesi di evitare tutti gli spostamenti non essenziali. Per favore, per la vostra sicurezza, restate a casa e non mettetevi in strada”, ha detto il primo cittaidino.

Mentre centinaia di migliaia di persone sono senza elettricità a causa della neve che ha abbattuto i pali della luce: 122’000 in New Jersey, 99’000 in Massachusetts e 71’000 in Delaware. Scuole chiuse a New York, in Massachusetts, Rhode Island, Pennsylvania, Delaware, Connecticut e New Jersey. A Washington la sindaca Muriel Bowser ha ritardato di due ore l’inizio delle lezione ma le scuole sono rimaste aperte.