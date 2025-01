Usa: addio a Wayne Osmond, cantante e chitarrista degli Osmonds

Keystone-SDA

Wayne Osmond, cantante e chitarrista del gruppo pop statunitense Osmonds, è morto a 73 anni a causa di un ictus. Lo riferiscono i media statunitensi citando un familiare. L'artista è deceduto in un ospedale di Salt Lake City (Utah).

1 minuto

(Keystone-ATS) Wayne era il quarto di nove fratelli cresciuti in una famiglia mormone nello Utah. Con Alan, Merrill e Jay fondò gli Osmonds alla fine degli anni ’50. Agli inizi cantavano come quartetto barbershop (due tenori, un basso e un baritono). La loro popolarità cominciò a crescere negli anni ’60 quando si unirono altri due fratelli, Donny e Jimmy. Il successo vero e proprio arrivò negli anni ’70 con la formazione finale della band come quintetto.

Tra i brani musicali più famosi vi sono One Bad Apple (1970), Down by the Lazy River (1972), Crazy Horses (1972), Yo-Yo (1971) e Love Me for a Reason (1974).

Gli Osmonds furono paragonati ai Jackson 5 e Donny fu considerato come la controparte bianca di Michael Jackson. Negli anni ’90 a Wayne fu diagnosticato un tumore al cervello con conseguente perdita dell’udito a causa di un intervento chirurgico e della terapia successiva.