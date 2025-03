USA: a Trump 350 milioni da vendita memecoin presidenziale, media

Il presidente degli USA Donald Trump ha realizzato almeno 350 milioni di dollari (almeno 310 milioni di franchi al cambio attuale) di guadagni dal lancio della sua moneta meme presidenziale $TRUMP.

(Keystone-ATS) È quanto emerge da uno studio del quotidiano economico-finanziario britannico Financial Times, secondo il quale i guadagni potrebbero destare preoccupazioni su un possibile conflitto di interesse.

Moneta meme (meme coin o memecoin) è un termine utilizzato per indicare una tipologia di criptovalute nate da meme di Internet, ossia un personaggio o un’azione che si propaga attraverso la rete. Nei giorni antecedenti al suo giuramento come 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America, che ha avuto luogo il 20 gennaio 2025, Trump ha lanciato la moneta meme $TRUMP. Lo stesso ha del resto fatto la First Lady Melania Trump con la sua $MELANIA.

Trump e consorte si sono attirati molte critiche per avere lanciato dei loro memecoin. Gli esperti di etica infatti ritengono che la vendita di criptovalute è una modalità che consente donazioni anonime al presidente.