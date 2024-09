Usa: è tempo di finalizzare l’accordo su Gaza

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) “È tempo di finalizzare l’accordo” per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi e questo “richiede flessibilità da entrambe le parti”.

Lo ha detto il portavoce del dipartimento di stato degli Usa Matthew Miller, ribadendo che gli Stati Uniti continueranno a premere per un’intesa. “Ci sono ancora decine di ostaggi a Gaza, ancora in attesa di un accordo che li riporti a casa. Il popolo di Israele non può permettersi di aspettare oltre. Il popolo palestinese, che sta anche soffrendo i terribili effetti di questa guerra, non può permettersi di aspettare oltre. Il mondo non può permettersi di aspettare oltre”, ha dichiarato, sostenendo che “è tempo di finalizzare quell’accordo”.

“Non voglio dare un’indicazione temporale, lo faremo appena avremo definito la nuova proposta”, ha aggiunto rispondendo a una domanda sui tempi di presentazione della nuova intesa.

Gli Usa sono “contrari a una presenza a lungo termine di Israele a Gaza”, ha affermato Miller, rispondendo a un’altra domanda focalizzata in particolare sul corridoio Filadelfia, la zona cuscinetto tra la Striscia e l’Egitto.

“Chiediamo giustizia” per la recentissima uccisione di sei ostaggi israeliani da parte del movimento islamista Hamas, la potere a Gaza, ha anche sottolineato.