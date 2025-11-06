Usa: “Nancy Pelosi si ritira, non si ricandiderà nel 2026”

Keystone-SDA

Nancy Pelosi annuncia il suo ritiro: nel 2026 non si presenterà alle elezioni, mettendo di fatto fine ai suoi 40 anni in Congresso. Lo riporta il Washington Post.

(Keystone-ATS) In un video di cinque minuti e 52 secondi pubblicato su X, Pelosi ha poi confermato il suo ritiro. “Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto ma resta ancora molto lavoro da fare”, ha detto citando alcuni dei risultati raggiunti, dall’Obamacare alla riforma di Wall Street.

Nel video l’ex speaker della Camera si rivolge alla sua San Francisco, la città che rappresenta per l’ultimo anno in Congresso.

La deputata democratica è stata una figura emblematica della scena politica americana degli ultimi quarant’anni e prima donna a guidare la Camera dei Rappresentanti. Pelosi ha precisato che andrà in pensione nel gennaio 2027, al termine del suo attuale mandato.