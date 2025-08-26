La televisione svizzera per l’Italia

USA: “Libano presenterà il 31/8 piano disarmo Hezbollah”

Keystone-SDA

Il Libano presenterà il 31 agosto un piano per convincere l'organizzazione paramilitare islamista sciita e antisionista libanese Hezbollah a disarmarsi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha detto oggi l’inviato speciale degli Stati Uniti per la Siria e il Libano, Thomas Barrack, stando a quanto riporta il quotidiano israeliano in lingua inglese The Jerusalem Post.

Israele presenterà una controproposta quando riceverà il piano del Libano, ha aggiunto Barrack, dopo aver incontrato il presidente libanese Joseph Aoun a Beirut. “Ciò che Israele sta dicendo è che non vuole occupare il Libano e sarebbe felice di ritirarsi dal paese, non appena vedremo quali sono i piani per smantellare Hezbollah”, ha detto Barrack.

“Israele è pronto ad agire passo dopo passo”, ha aggiunto la vice di Barrack, Morgan Ortagus: “Si tratta di piccoli passi con il governo libanese. Per ogni passo compiuto dal governo libanese, incoraggeremo il governo israeliano ad agire allo stesso modo”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR