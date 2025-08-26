USA: “Libano presenterà il 31/8 piano disarmo Hezbollah”

Keystone-SDA

Il Libano presenterà il 31 agosto un piano per convincere l'organizzazione paramilitare islamista sciita e antisionista libanese Hezbollah a disarmarsi.

(Keystone-ATS) Lo ha detto oggi l’inviato speciale degli Stati Uniti per la Siria e il Libano, Thomas Barrack, stando a quanto riporta il quotidiano israeliano in lingua inglese The Jerusalem Post.

Israele presenterà una controproposta quando riceverà il piano del Libano, ha aggiunto Barrack, dopo aver incontrato il presidente libanese Joseph Aoun a Beirut. “Ciò che Israele sta dicendo è che non vuole occupare il Libano e sarebbe felice di ritirarsi dal paese, non appena vedremo quali sono i piani per smantellare Hezbollah”, ha detto Barrack.

“Israele è pronto ad agire passo dopo passo”, ha aggiunto la vice di Barrack, Morgan Ortagus: “Si tratta di piccoli passi con il governo libanese. Per ogni passo compiuto dal governo libanese, incoraggeremo il governo israeliano ad agire allo stesso modo”.