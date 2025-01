Usa: “Elicottero fuori rotta”, le tesi sul disastro

Keystone-SDA

Ci potrebbe volere più di un anno per conoscere la causa dell'incidente aereo nei cieli di Washington che ha strappato la vita a 67 persone.

3 minuti

(Keystone-ATS) Nonostante le pressioni dell’amministrazione, gli investigatori hanno avvertito che l’indagine sullo schianto di un aereo dell’American Airlines dopo l’impatto con un elicottero militare sarà lunga e complicata.

Ma le ipotesi che circolano sono tante e Donald Trump continua a mantenere alta la tensione con dichiarazioni pubbliche su quello che potrebbe essere successo senza tuttavia entrare nel dettaglio.

Dopo le accuse alle precedenti amministrazioni che, secondo il presidente americano, avrebbero trascurato la sicurezza a vantaggio di piani politici come i programmi per la tutela della diversità, Trump ha affermato che il Blackhawk volava troppo alto, al di sopra del limite dei 60 metri. Un’ipotesi riferita anche dal New York Times che ha citato quattro fonti informate secondo le quali l’elicottero si trovava fuori dalla sua rotta di volo, ad un’altitudine superiore a quella consentita e ad almeno 800 metri dal percorso stabilito.

E pure la senatrice Tammy Duckworth, la veterana dell’esercito che ha perso le gambe in Iraq in un incidente mentre era alla guida proprio di un Blackhawk, ha chiesto di verificare con urgenza se il velivolo militare si trovasse sulla rotta corretta. Un’altra delle tesi che sta circolando in queste ore è che i piloti dell’elicottero indossassero gli occhiali per la visione notturna, che avrebbero potuto accecarli in un ambiente ad alta intensità luminosa come quello della capitale americana nella zona del Reagan. Esperti ed ex piloti hanno, infatti, spiegato, che quel tipo di visori dovrebbe essere usato soltanto in condizioni di quasi totale oscurità altrimenti il rischio è che chi li indossa non riesca a distinguere le luci.

Infine, c’è la questione del sottodimensionamento degli impiegati della torre. Secondo un’indagine del New York Times del 2023, in un anno ci sono stati 503 errori di controllo del traffico aereo, il 65% in più rispetto all’anno precedente, che si sarebbero potuti tradurre in incidenti. La causa principale di questi errori è la mancanza di personale o le condizioni estreme in cui si trovavano a lavorare i pochi impiegati, stanchi e talvolta perfino sotto l’effetto di droghe o alcol.

La sera dell’incidente, ad esempio, il controllore che gestiva i movimenti degli elicotteri nelle vicinanze dello scalo stava dando anche istruzioni agli aerei che atterravano e partivano dalle sue piste svolgendo un lavoro che generalmente è assegnato a due impiegati. Non solo, 24 ore prima della collisione un altro jet che stava tentando di atterrare nello scalo nazionale di Washington ha dovuto fare una deviazione dopo che un elicottero è apparso vicino alla sua rotta di volo, secondo una registrazione audio della torre di controllo. L’aereo – il volo Republic Airways 4514 – alla fine è atterrato in sicurezza, come mostrano le mappe di tracciamento del volo.

Nel frattempo sono state ritrovate le scatole nere ma ci vorranno giorni per ottenere i contenuti. E mentre continuano le operazioni di recupero dei cadaveri, la Federal Aviation Administration ha deciso di vietare agli elicotteri lo spazio aereo vicino al Reagan per un tempo indeterminato.