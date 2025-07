USA, stop a voli Messico se Paese viola l’accordo di aviazione

Keystone-SDA

Il Dipartimento dei Trasporti statunitense ha dichiarato che potrebbe vietare i voli provenienti dal Messico se il Paese continuerà a non rispettare un accordo bilaterale di settore stipulato nel 2015.

(Keystone-ATS) In una dichiarazione, il Dipartimento ha accusato il Messico di non rispettare l’accordo dal 2022, quando – a suo dire – il Paese ha revocato gli slot (fasce orarie per le operazioni aeree) e successivamente, nel 2023, ha costretto gli aerei cargo a partire dall’Aeroporto internazionale di Città del Messico (Aicm). Il governo messicano ha adottato questa misura con un decreto citando “le condizioni di sovraffollamento nei terminal 1 e 2 dell’Aicm”.

Per il Dipartimento dei Trasporti USA, tuttavia, il Messico finora non è riuscito a decongestionare l’Aicm, il che lede gli interessi degli Stati Uniti.

“Il Messico ha infranto le sue promesse, sconvolto il mercato e lasciato le aziende statunitensi a farsi carico di milioni di dollari in costi crescenti”, ha affermato il Dipartimento, aggiungendo che “si riserva il diritto di respingere le richieste di volo provenienti dal Messico se il Paese non adotterà misure correttive”.