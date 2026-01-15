USA, sequestrata un’altra petroliera nei Caraibi

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti hanno annunciato il sequestro di un'altra petroliera legata al Venezuela nei Caraibi. Si tratta della sesta nave di questo tipo intercettata dagli Stati Uniti nelle ultime settimane.

(Keystone-ATS) Il Comando Meridionale americano (Southcom) ha annunciato il sequestro della petroliera Veronica in un’operazione all’alba. “L’unico petrolio che lascerà il Venezuela sarà quello la cui esportazione è coordinata in modo appropriato e legale”, ha affermato il Comando pubblicando sulle reti sociali il video del sequestro.

Intanto gli Stati Uniti hanno concluso la prima vendita di petrolio venezuelano per un valore di circa 500 milioni di dollari, parte di un accordo più ampio raggiunto con Caracas all’inizio di gennaio, come confermato a “The Hill” da un funzionario dell’amministrazione di Donald Trump, il quale ha precisato che ulteriori vendite sono previste nei prossimi giorni e settimane.

I proventi sono stati depositati in conti bancari sotto controllo del governo statunitense, incluso uno in Qatar, scelto come sede “neutrale” per trasferire i fondi con supervisione americana e senza rischio di sequestro da terzi.

La Casa Bianca ha descritto l’intesa come uno “storico accordo energetico”: “il team del presidente sta facilitando discussioni positive e continue con le compagnie petrolifere pronte e disposte a effettuare investimenti senza precedenti per ripristinare le infrastrutture petrolifere del Venezuela – ha spiegato la portavoce Taylor Rogers -. Trump sta proteggendo il nostro emisfero occidentale dallo sfruttamento da parte di narcotrafficanti, trafficanti di droga e avversari stranieri”.