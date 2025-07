Usa, rimosso divieto export in Cina di strumenti per chip

Keystone-SDA

I principali fornitori mondiali di strumenti per la progettazione di microchip, tra cui Cadence e Synopsys, si preparano a riprendere le loro vendite in Cina, dopo che il governo Usa ha revocato le restrizioni all'export.

1 minuto

(Keystone-ATS) La decisione, riporta Nikkei Asia, giunge mentre procedono i colloqui tra Washington e Pechino sul dossier commerciale. Cadence Design Systems, basata in California, ha ad esempio riferito di aver ricevuto una notifica dal Bureau of Industry and Security (Bis) del Dipartimento del Commercio americano “sulla revoca delle restrizioni alle esportazioni di strumenti per l’automazione della progettazione elettronica”.