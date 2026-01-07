Usa, petroliera ‘Bella’ sequestrata per violazione delle sanzioni
Il Comando Europeo degli Stati Uniti ha annunciato su X che, "insieme al Dipartimento di Giustizia e al Dipartimento della Sicurezza Interna, in coordinamento con il Dipartimento della Difesa, di aver sequestrato la M/V Bella 1.
(Keystone-ATS) “L’imbarcazione (nota anche con il nome di Marinera) – prosegue il post – è stata sequestrata per violazioni delle sanzioni statunitensi nell’Atlantico settentrionale in base a un mandato emesso da un tribunale federale degli Stati Uniti, dopo essere stata tracciata dalla Uscgc Munro, unità della Guardia Costiera degli Stati Uniti”.
“Questo sequestro – spiega il comando europeo degli Stati Uniti – dà attuazione alla proclamazione del presidente degli Stati Uniti che prende di mira le navi sanzionate che minacciano la sicurezza e la stabilità dell’Emisfero Occidentale. L’operazione è stata condotta dalle componenti del Dipartimento della Sicurezza Interna (Dhs) con il supporto del Dipartimento della Difesa, dimostrando un approccio integrato di tutto il governo per la protezione del territorio nazionale”.