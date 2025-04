Usa, entrati in vigore i dazi del 10% sull’import

Keystone-SDA

Sono entrati in vigore alle 0:01 di sabato ora di Washington (le 6:01 in Svizzera) i dazi aggiuntivi del 10% imposti dall'amministrazione Trump su gran parte dei prodotti che gli Stati Uniti importano dal resto del mondo.

(Keystone-ATS) Si tratta di uno shock per il commercio globale che si prevede si intensificherà nei prossimi giorni. Questa soglia minima universale del 10%, da cui sono esenti determinati prodotti, si aggiunge ai dazi già esistenti.

Tonfo di Wall Street

Wall Street ha chiuso con un tonfo ieri sera proprio per effetto dei dazi di Trump, con tutti e tre gli indici principali sotto il 5%. Il Dow Jones ha perso il 5,50% a 38.314,86 punti, il Nasdaq ha ceduto il 5,82% a 15.587,79 punti mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno il 5,97% a 5074,08 punti.

Su Wall Street ha pesato la dura risposta della Cina. Il Dow Jones ha chiuso in correzione, in calo di oltre il 10% rispetto al suo massimo storico di dicembre perdendo oltre duemila punti (come successo solo quattro volte nella storia).

Correzioni ai dazi

Gli Stati Uniti hanno intanto abbassato i dazi previsti su due territori francesi d’oltremare.

In un elenco di Paesi e territori pubblicato mercoledì, la Casa Bianca aveva affermato che avrebbe imposto dazi del 37% sulle importazioni dal territorio dell’Oceano Indiano La Reunion e del 50% su quelle provenienti dal piccolo arcipelago di Saint-Pierre-et-Miquelon nell’Atlantico settentrionale.

La Reunion – parte dell’area doganale condivisa dell’Unione Europea, ma considerata un territorio separato ai fini fiscali – dovrà invece affrontare una tariffa del 10%, secondo una versione aggiornata dell’elenco visionata dall’agenzia di stampa Afp. La stessa percentuale è stata imposta su Saint-Pierre-et-Miquelon.

La revisione al ribasso allinea i due territori ad altri possedimenti francesi d’oltremare: Guadalupa, Martinica, Guyana francese e Mayotte.