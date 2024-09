USA, entourage Putin ha orchestrato disinformazione su voto

(Keystone-ATS) L’entourage di Vladimir Putin ha ordinato a società russe di pubbliche relazioni di promuovere disinformazione nell’ambito di un piano per influenzare le elezioni americane del 2024: lo ha detto in una conferenza stampa Merrick Garland, procuratore generale degli USA.

L'”attorney general” nominato dal presidente Joe Biden ha denunciato anche “i crescenti sforzi dell’Iran” per influenzare le elezioni e ha assicurato che gli USA saranno “aggressivi” nel contrastare qualsiasi tentativo di condizionare il voto da parte della Russia, della Cina e di ogni altro attore straniero.

In questo contesto il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato sanzioni contro i dirigenti del sito di informazioni russo Russia Today. In particolare la direttrice Margarita Simonovna Simonyan, la vice Elizaveta Yuryevna Brodskaia e altri otto dirigenti di Russia Today sono accusati di “influenza maligna” sulle elezioni presidenziali americane del 2024 e di reclutare “americani inconsapevoli” per sostenere la “campagna di influenza” sulle reti sociali.

Le accuse rientrano nello sforzo più ampio del governo americano di respingere i tentativi del Cremlino di influenzare il voto. Le agenzie di spionaggio americane ritengono che la Russia favorisce il candidato repubblicano Donald Trump per il suo scetticismo agli aiuti statunitensi all’Ucraina.