Usa, Corte Suprema: Lisa Cook resta alla Fed fino a gennaio
Oggi la Corte Suprema ha autorizzato la governatrice della Federal Reserve (Fed), Lisa Cook, a rimanere al suo posto in attesa delle arringhe di gennaio, dove si stabilirà se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia un motivo legale per licenziarla.
(Keystone-ATS) La decisione della Corte è un duro colpo per Trump, che ha ripetutamente chiesto ai tribunali federali di autorizzarlo licenziare la Cook dal Consiglio dei governatori della Fed, per un’accusa non provata di frode immobiliare.