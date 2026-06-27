Usa, bombardato depositi di missili Iran dopo attacco a nave

Keystone-SDA

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Gli Stati Uniti hanno bombardato depositi di missili e droni iraniani e radar costieri, in risposta a un attacco iraniano contro una nave commerciale nello stretto di Hormuz. Lo annuncia il Comando centrale americano su X.

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(Keystone-ATS) “L’aggressione ingiustificata da parte delle forze iraniane ha chiaramente violato il cessate il fuoco”, ha dichiarato il Comando centrale degli Stati Uniti definendo i raid contro l’Iran “una risposta forte all’attacco di ieri contro una nave commerciale che transitava nello stretto di Hormuz”.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano dal canto loto di aver colpito posizioni militari statunitensi nella regione, riporta la televisione di Stato iraniana.

Le postazioni statunitensi sono state attaccata dalle Guardie Rivoluzionarie come azione di rappresaglia per i raid Usa in Iran.