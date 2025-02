USA, attese due esecuzioni capitali in Florida e in Texas

Due uomini condannati per omicidio, uno dei quali ha trascorso più di 25 anni nel braccio della morte, saranno giustiziati tramite iniezione letale rispettivamente in Florida e in Texas, entrambi nel sud degli Stati Uniti.

2 minuti

(Keystone-ATS) James Ford, 64 anni, è stato condannato a morte in Florida nel 1999 per gli omicidi del 1997 di Greg Malnory, 25 anni, e di sua moglie Kimberly, 26 anni, due colleghi di lavoro in una fattoria nella città di Punta Gorda.

Richard Tabler, 46 anni, dovrebbe morire per due omicidi del 2004: è accusato dell’uccisione del proprietario di uno strip club, Mohamed Amine Rahmouni, e di un altro uomo, Haitham Zayed, nella città di Killeen, in Texas. Tabler ha anche confessato di aver ucciso due ballerine adolescenti nel club, di 16 e 18 anni, ma non è mai stato processato per le loro morti.

Secondo i documenti del tribunale, Ford, il condannato a morte della Florida, avrebbe sparato alla testa e poi tagliato la gola a Greg Malnory. Sua moglie è stata violentata e bastonata prima di essere giustiziata con un’arma da fuoco. I loro corpi sono stati scoperti da un dipendente della fattoria il giorno dopo. La figlia di 22 mesi della coppia ha trascorso più di 18 ore legata a un seggiolino per auto nel loro pick-up prima di essere trovata. Era ricoperta di punture di zanzara e del sangue di sua madre, secondo i documenti del tribunale.

Ford è stato condannato per due capi di imputazione di omicidio di primo grado, stupro e abusi su minori. I suoi avvocati hanno cercato di fermare la sua esecuzione sostenendo che, sebbene avesse 36 anni al momento degli omicidi, aveva l’età mentale e di sviluppo di un quattordicenne. Una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 2005 ha impedito l’esecuzione di persone che avevano meno di 18 anni quando hanno commesso i loro crimini. La Corte Suprema della Florida ha respinto la tesi di Ford la scorsa settimana e lui ha presentato un ultimo disperato ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

Tabler, il detenuto del Texas, ha abbandonato i suoi appelli contro la condanna a morte.

Ci sono state tre esecuzioni negli Stati Uniti quest’anno: una in Alabama, una in South Carolina e una in Texas.