Uragano Helene scende a categoria 1, ‘ma molto pericoloso’

(Keystone-ATS) L’uragano Helene si è rapidamente depotenziato da categoria 4 a categoria 1 della scala di 5, dopo aver toccato terra in Florida.

La tempesta si spinge nell’entroterra verso nord in direzione della vicina Georgia, ma è ancora “estremamente pericoloso”, secondo l’avvertimento lanciato dal Centro uragano degli Stati Uniti. Il centro mette in guardia dai venti, che possono ancora superare i 90-100 km orari con effetti “catastrofici”: una situazione definita “estremamente pericolosa che minaccia le vite umane”.

Finora in Florida ha giù ucciso almeno 3 persone.

L’occhio di Helene ha toccato terra come uragano di categoria 4 nella regione del Big Bend della Florida alle 23:10 locali (le 5:10 in Svizzera), appena a est della foce del fiume Aucilla”, si legge in un comunicato.

La foce del fiume Aucilla si trova a circa 40 km a sud-est della capitale dello Stato, Tallahassee, che conta circa 200.000 abitanti. Con venti che inizialmente soffiavano fino a 225 km orari, l’uragano ha scaricando forti piogge.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva “esortato” i residenti a prestare attenzione agli “appelli all’evacuazione” lanciati dalle autorità: “Prendete la cosa sul serio e fate attenzione”, ha affermato.