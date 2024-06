UR: tre feriti in incendio in alloggio per rifugiati ad Altdorf

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un grosso incendio scoppiato questa mattina in un alloggio per rifugiati ad Altdorf, ha provocato il ferimento di tre persone. In totale, dall’edificio in fiamme, sono stati sfollati 23 individui, per i quali è stato necessario organizzare una nuova sistemazione.

Secondo la polizia cantonale urana, due dei tre feriti sono stati trasportati in ospedale per sospetta inalazione di fumo. Un’altra persona è invece rimasta leggermente ferita. Le cause dell’incendio e l’esatto ammontare dei danni materiali non sono ancora chiari.

Secondo la polizia cantonale, la ricerca di nuovi alloggi è in corso sotto la direzione del Servizio Asilo e Rifugiati della Croce Rossa Svizzera. Tutti dovrebbero avere un tetto sopra la testa e un posto dove dormire entro sera.

L’incendio è stato segnalato alla polizia alle 9.30 del mattino. Accorsi sul posto i pompieri hanno notato molto fumo nel sottotetto del centro per richiedenti asilo, si legge ancora nella nota. Le operazioni di spegnimento e salvataggio sono durate diverse ore. A metà pomeriggio erano ancora in corso.

La popolazione è stata invitata a chiudere porte e finestre a causa del fumo. Le autorità hanno invitato ad evitare la zona e il traffico stradale è stato ampiamente deviato.