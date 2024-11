UR: cigno con aviaria, primo caso quest’inverno in Svizzera

Keystone-SDA

La Svizzera ha il suo primo caso di influenza aviaria H5N1 in questa stagione. La malattia è stata rilevata in un cigno morto nel Delta della Reuss, nel canton Uri. Le autorità hanno istituito un'area di controllo e sorveglianza nelle vicinanze del luogo del ritrovo.

(Keystone-ATS) L’area di controllo copre il Delta della Reuss entro un raggio di un chilometro, ha annunciato oggi il laboratorio dei cantoni primitivi. L’area di sorveglianza ha un raggio di 3 km.

Il caso è stato rilevato lunedì. Le misure adottate sono state concordate con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

Nell’area di controllo e di sorveglianza gli allevatori di pollame devono attenersi ai requisiti per evitare che il virus entri nelle loro aziende. Ciò include misure quali la disinfezione. Devono inoltre evitare che i loro animali entrino in contatto con uccelli selvatici.

La situazione dell’influenza aviaria in Europa è attualmente dinamica e l’USAV la sta monitorando. La popolazione non deve toccare gli uccelli selvatici morti e deve segnalare le carcasse e la loro posizione alle autorità cantonali della caccia.

Negli Stati Uniti si sono verificate infezioni da influenza aviaria nell’uomo. Negli ultimi mesi il virus dell’influenza aviaria H5N1 si è diffuso in misura crescente tra i mammiferi, compresi i bovini da latte negli USA. Le persone infette lavoravano da una parte in allevamenti di pollame e dall’altra hanno contratto il virus durante la mungitura.

In Vietnam, tigri e leoni ospitati in zoo sono morti a causa dell’influenza aviaria. I ricercatori temono che il virus possa adattarsi meglio ai mammiferi se circola ampiamente in essi.

Uno studio pubblicato in agosto ha dimostrato la trasmissione da mammifero a mammifero, anche tra specie animali, ad esempio dalle mucche ai gatti. Per ora non sono state scoperte mutazioni del virus che porterebbero a una migliore trasmissibilità dell’H5N1 all’uomo.