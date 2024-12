UR: Altdorf, casa colpita da masso, nessun ferito

Keystone-SDA

Circa 1000 metri cubi di roccia si sono staccati lunedì sera, poco dopo le 23.00, nella zona denominata Getschwili, situata nella parte settentrionale del capoluogo urano Altdorf.

(Keystone-ATS) Un masso si è schiantato contro un’abitazione sottostante, causando notevoli danni materiali. I residenti se la sono invece cavata con un grosso spavento.

Stando a quanto indica oggi il comune di Altdorf, le reti di protezione sono state in grado di assorbire gran parte della frana. I massi sono scivolati lungo un ripido pendio, trascinando via diversi alberi.

Ieri il sito è stato visitato da vari addetti ai lavori, compresi dipendenti comunali e il responsabile del dipartimento dei pericoli naturali cantonale. Sono state avviate misure immediate per garantire la sicurezza degli abitanti, mentre le reti protettive saranno svuotate e riparate in una seconda fase.