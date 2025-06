UR/TI: riaperta galleria San Gottardo dopo incendio camion

Keystone-SDA

È stata riaperta la galleria stradale del San Gottardo, dopo che a causa di un camion in fiamme era stata chiusa in entrambe le direzioni per oltre due ore e mezza. Lo ha comunicato la polizia urana.

(Keystone-ATS) È stato lo stesso conducente dell’autoarticolato ad accorgersi poco dopo le 13.00 delle fiamme divampate nel vano motore del suo mezzo. Dopo essersi fermato, è riuscito a spegnere l’incendio da solo con un estintore, precisa la polizia, aggiungendo che il tunnel è stato chiuso per effettuare le vaste operazioni di soccorso ed evacuazione. È stata aperta un’inchiesta per chiarire le cause del rogo.