Uomo incornato a morte nelle corse dei tori a Valencia

Ancora una vittima durante le corse dei tori che si celebrano tradizionalmente durante le festività in Spagna.

(Keystone-ATS) Un uomo di 69 anni è morto nel pomeriggio in ospedale, dopo essere stato colpito questa mattina alle 8:30 dalla cornata di un toro durante i cosiddetti “Bous al Carrer”, in cui il toro legato per le corna viene fatto correre lungo le strade del paese.

È accaduto nella località di Dos Aguas, un comune di un migliaio di abitanti in provincia di Valencia. L’uomo, colpito dalla cornata a un polmone e a una coscia, ha riportato nella caduta un trauma cranico e numerose contusioni. Data la gravità delle condizioni, è stato soccorso con un elicottero medicalizzato che lo ha evacuato d’urgenza all’ospedale La Fe di Valencia, informano i servizi di emergenza.

Nel 2024, nel solo mese di settembre, durante le feste patronali, sono stati registrati tre morti e una decina di feriti, in “encierri”, corse davanti nelle province di Valencia e di Toledo, in Castiglia-La Mancia.

Ad ottobre, il conservatore Partito Popolare è riuscito a far approvare in Commissione cultura al Congresso spagnolo – con i voti a favore del partito di destra Vox, quelli contrari dei partiti di sinistra e l’astensione dei socialisti – una mozione che impegna il governo a istituire “un registro dei festival taurini per la loro protezione come patrimonio etnografico” Ed esortava, inoltre, ad avviare sul territorio nazionale “una campagna per la promozione e la diffusione dei festival taurini nelle località con meno di 10’000 abitanti”. Oltre a dichiarare le corse dei tori come “i Bous al carrer” come “feste popolari” di interesse.