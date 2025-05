Uomo in Norvegia si sveglia con una nave merci in giardino

Una nave mercantile di 135 metri si è spiaggiata a ridosso di una casa nel fiordo di Trondheim in Norvegia.

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 5 quando Johan Helberg, che vive nella casa, dormiva: “Se avesse colpito cinque metri più a destra, sarebbe scivolato sulla parete rocciosa e la mia casa avrebbe probabilmente avuto un aspetto diverso” ha raccontato Helberg, intervistato dall’emittente di servizio pubblico norvegese, NRK.

L’uomo, che vive con altre due persone, racconta che non si sono svegliati quando si è incagliata la nave: “Ma ci siamo svegliati quando il vicino ha suonato violentemente il campanello, dicendoci: Non avete visto la nave? È stato assurdo. Quando sono andato a guardare fuori dalla finestra ho visto un’enorme prua”, ha detto Helberg.

La polizia ha aperto un’inchiesta per cercare di ricostruire quanto accaduto: “Ci sono molti indizi che fanno pensare che prima dell’incidente la persona che si trovava da sola sul ponte, in un momento o nell’altro, si sia probabilmente addormentata”, ha dichiarato a NRK il procuratore della polizia Kjetil Bruland Sorensen.

Ci sono anche altre ipotesi, tra cui problemi di carattere tecnico, ma per ora non ci sono indizi che possano confermare in una direzione o un’altra. Sono stati fatti diversi tentativi di rimuovere la nave ma per ora non è stato possibile e per l’operazione potrebbero volerci dei giorni.