La televisione svizzera per l’Italia

Uno svizzero morto nell’incidente di funivia a Lisbona

Keystone-SDA

Un cittadino svizzero è stato identificato oggi fra le vittime dell'incidente della funivia a Lisbona di ieri. Altri cinque morti provengono dal Portogallo e due dalla Corea del Sud. Otto corpi non sono ancora stati identificati.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha comunicato in serata la Procura generale nella capitale portoghese. Non sono disponibili ulteriori dettagli sulla vittima svizzera.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) aveva comunicato nel pomeriggio che una cittadina svizzera è rimasta ferita. L’ambasciata a Lisbona le sta fornendo tutto il sostegno necessario. Per motivi di protezione dei dati e della privacy, il DFAE non ha fornito ulteriori dettagli.

La rappresentanza elvetica è in contatto con le autorità portoghesi, aveva precisato il DFAE: ai cittadini elvetici presenti sul posto è stato chiesto di seguire le istruzioni delle autorità locali.

Secondo le ultime informazioni fornite dalle autorità, il deragliamento della storica funicolare “Elevador da Gloria” nel centro della capitale portoghese ha causato la morte di 16 persone e il ferimento, in alcuni casi in modo grave, di 21 passeggeri. Secondo l’emittente televisiva statale portoghese RTP, tra le vittime vi erano persone di dieci nazionalità diverse.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR