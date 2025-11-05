Università Friburgo: Alain Berset tra i nuovi dottori honoris causa

C'è anche l'ex presidente della Confederazione Alain Berset tra le sei personalità insignite di un dottorato honoris causa dall'Università di Friburgo (Unifr). Lo riporta quest'ultima sul suo sito.

(Keystone-ATS) La cerimonia si svolgerà in occasione del dies academicus dell’ateneo, il 15 novembre prossimo, alla presenza del consigliere federale Guy Parmelin.

Berset, 53 anni, otterrà il titolo di dottore honoris causa della facoltà di scienze e medicina, per gli stretti legami che ha instaurato con gli ambienti delle scienze naturali e della medicina, durante la pandemia di Covid-19.

L’ex capo del Dipartimento federale dell’interno e oggi segretario generale del Consiglio d’Europa, avrebbe promosso “una collaborazione solida e costruttiva tra la politica e la ricerca, apprezzata dalla facoltà”. Quest’ultima sottolinea anche il ruolo di Berset come mediatore tra questi due ambiti e la società civile, grazie al quale “ha rafforzato il dialogo e favorito decisioni fondate su dati probanti”.

Inoltre il friburghese rispecchia “in modo notevole l’orientamento europeo e internazionale dell’università”.

Tra gli altri dottorandi honoris causa ci sono il cardinale Pierbattista Pizzaballa, arcivescovo di Gerusalemme e insignito dalla facoltà di teologia come “uno dei volti più significativi da oltre vent’anni della presenza cristiana in Terra Santa, agli occhi del mondo intero”.

Eccezionalmente la cerimonia non si terrà nell’Aula magna del campus di Miséricorde (attualmente in ristrutturazione), ma al Forum Fribourg di Granges-Paccot (FR), alla presenza anche della rettrice Katharina Fromm e del direttore del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, Parmelin.