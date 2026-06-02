Unione sindacale, “troppi prelievi di capitale, rendita va difesa”

Keystone-SDA

L'Unione sindacale svizzera (USS) lancia l'allarme riguardo a quella che considera una deriva del secondo pilastro: sempre più nuovi pensionati scelgono di prelevare l'intero capitale accumulato invece di optare per una rendita vitalizia.

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(Keystone-ATS) Secondo l’organizzazione si tratta di un “segnale preoccupante” che allontana la previdenza professionale dalla sua funzione sociale originaria.

Lo scopo del secondo pilastro è garantire il proseguimento del tenore di vita abituale attraverso una copertura collettiva, afferma l’USS in una nota, a commento di uno studio pubblicato oggi da Swisscanto. L’evoluzione recente non rispetta più questo mandato e si sta assistendo a uno slittamento da un’assicurazione sociale verso una soluzione basata su fondi.

La federazione sindacale sottolinea anche il forte divario di genere: gli uomini prelevano in media circa 200’000 franchi, le donne solo 80’000 franchi. “Con questa cifra non si va lontano”, denuncia l’organizzazione. Dal punto di vista della politica sociale sorgono questioni gravissime: una lavoratrice che preleva 80’000 franchi non potrà garantirsi una vecchiaia dignitosa per due o tre decenni.

Per l’USS la situazione è aggravata dal comportamento di banche e consulenti previdenziali, che spingono attivamente i clienti verso il prelievo del capitale. Molti istituti finanziari consigliano il capitale senza spiegare adeguatamente i rischi, prosegue l’organismo. E nel frattempo, come rileva lo studio Swisscanto, la maggioranza degli assicurati non sa nemmeno cosa sia il tasso di conversione.

L’USS chiede un’inversione di rotta su tre fronti: rendite migliori (con tassi di conversione più alti e adeguamenti periodici), informazioni chiare e standardizzate per tutti gli assicurati, nonché un miglior rapporto qualità-prezzo, specie nelle casse collettive gestite da operatori commerciali. “Una previdenza collettiva ben gestita è superiore a una copertura individuale”, sostiene l’organizzazione.