Unilever tratta con McCormick, verso accordo da 16 miliardi dollari

Keystone-SDA

Il colosso britannico dei beni di consumo Unilever ha annunciato di essere in "trattative avanzate" con il gruppo statunitense McCormick & Company per concordare la fusione di gran parte della propria divisione alimentare, che comprende marchi come Hellmann's e Knorr.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Si sta continuando a lavorare per concordare e finalizzare la transazione, ed è possibile che si giunga a un accordo già oggi, anche se non vi è certezza che ciò avvenga”, ha indicato la multinazionale.

Se la transazione dovesse concretizzarsi, Unilever prevede che comporti la fusione di Unilever Foods (escludendo parti del proprio portafoglio alimentare, come le attività in India) con McCormick, con un pagamento iniziale in contanti di circa 15,7 miliardi di dollari (12,6 miliardi di franchi) e la maggior parte del corrispettivo in azioni McCormick. Nel caso del perfezionamento dell’operazione Unilever e i suoi azionisti dovrebbero detenere il 65% della società che nascerà della fusione.