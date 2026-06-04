Unifil conferma, un casco blu ucciso e due feriti in sud del Libano

Keystone-SDA

Un casco blu è stato ucciso nel sud del Libano. Lo indica Unifil su X confermando un'informazione in tal senso fornita da una fonte della sicurezza all'agenzia Afp.

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(Keystone-ATS) È morto “questa mattina presto a causa di ferite gravi riportate quando colpi di mortaio hanno colpito la sua posizione vicino Marjayoun nel Libano sudorientale. Due altri caschi blu, che hanno riportato anch’essi ferite, stanno ricevendo cure in un centro medico presso la base Unifil”.