Unifil, ‘Idf ha lanciato granate vicino ai peacekeeper’

"Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno sganciato ieri granate nei pressi di peacekeeper che lavoravano a fianco dei soldati libanesi per garantire la sicurezza dei lavoratori civili a Maroun ar-Ras" nel sud del Libano.

(Keystone-ATS) Lo afferma l’Unifil in una nota, sottolineando che “fortunatamente, nessuno è rimasto ferito”.

“Gli attacchi contro le forze di peacekeeping o l’interferenza con i loro compiti obbligatori dimostrano disprezzo per la sicurezza delle forze dell’Unifil e dell’esercito libanese, nonché per la stabilità che stanno cercando di ripristinare nel Libano meridionale”, afferma la nota.

Secondo l’Unifil, il lancio di granate è avvenuto mentre “i lavoratori stavano cercando di sgomberare le rovine delle case distrutte a causa della guerra. Intorno alle 11:30 (ora locale), peacekeeper in due siti diversi hanno sentito una granata esplodere vicino a un escavatore, a circa 500 metri di distanza. Pochi istanti dopo, il primo gruppo ha visto un drone volare sopra la loro testa e ha assistito a un’esplosione a circa 30-40 metri di distanza. Circa 20 minuti dopo, il secondo gruppo ha visto un altro drone sganciare una granata che è esplosa a soli 20 metri sopra le loro teste”, afferma la forza Onu in Libano.

L’Unifil “aveva informato in anticipo le Idf dell’attività e aveva immediatamente chiesto la cessazione del fuoco. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e i lavori sono poi proseguiti”.

Gli attacchi contro le forze di peacekeeping “costituiscono una grave violazione della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza. Invitiamo le Forze di Difesa israeliane a cessare gli attacchi contro o in prossimità delle forze di peacekeeping, dei civili e dei soldati libanesi e a consentirci di svolgere i nostri compiti obbligatori senza ostacoli”, conclude la nota.

