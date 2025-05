Unicef, a Gaza uccisi oltre 45 bambini in due giorni

Keystone-SDA

"Oltre 45 bambini sono stati uccisi in attacchi aerei a Gaza in due giorni. Questo dovrebbe sconvolgere il mondo, ma viene accolto con indifferenza. A Gaza nessun luogo è sicuro per i bambini. Questo orrore deve finire".

(Keystone-ATS) Lo scrive su X la direttrice generale dell’Unicef Catherine Russell che aggiunge: “più di 1 milione di bambini a Gaza rischiano la fame. Sono privati di cibo, acqua e medicine. Tutte le parti in conflitto devono rispettare il diritto internazionale umanitario”.

La Protezione Civile di Hamas ha da parte sua annunciato che il bilancio complessivo delle vittime negli attacchi israeliani odierni è salito a 74.

Intanto il presidente USA Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti si sarebbero “occupati” della situazione a Gaza, dicendo ai giornalisti che la gente stava morendo di fame nel territorio palestinese assediato.

“Stiamo tenendo d’occhio Gaza. E ci occuperemo di questo. Molte persone stanno morendo di fame”, ha detto il presidente ai giornalisti ad Abu Dhabi, durante l’ultima tappa del suo tour nel Golfo.