Una trentina di pompieri romandi in rinforzo a Bordeaux

Keystone-SDA

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Trentaquattro pompieri romandi sono partiti oggi da Ginevra alla volta di Bordeaux. Andranno ad affiancare i loro colleghi francesi impegnati a domare i devastanti incendi in Gironda, nel sudovest della Francia.

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(Keystone-ATS) Il Groupement Service d’incendie et de secours (GSIS) di Ginevra ha offerto ieri il proprio aiuto alle autorità francesi. Queste ultime hanno accettato e in breve tempo è stato costituito un distaccamento operativo, ha dichiarato oggi il portavoce del GSIS Nicolas Millot confermando a Keystone-ATS una notizia diffusa dalla RTS.

Sono poi stati contattati gli enti cantonali di assicurazione di Vaud e Neuchâtel per mettere in piedi un distaccamento romando. Il contingente comprende 23 pompieri del GSIS di Ginevra (tra cui un paramedico e un meccanico), otto del Canton Vaud e due del Canton Neuchâtel, ai quali si aggiunge un pompiere dell’Alta Savoia.

Il convoglio è partito a mezzogiorno con undici mezzi in totale, di cui sei autopompe e cinque veicoli leggeri e logistici. L’arrivo a Bordeaux dovrebbe avvenire in serata.

Il distaccamento romando dispiegherà le proprie risorse sotto la guida del GSIS. La missione consisterà nel sostenere la lotta contro gli incendi boschivi e/o nel dare man forte alle forze locali negli interventi urbani.

Il GSIS ricorda di aver istituito, già in giugno, uno stato maggiore di pianificazione in vista di un’eventuale operazione di assistenza internazionale.