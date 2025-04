Una sensibile Zoë Më ospite di uno showcase alla RSI a Besso

Zoë Më, la candidata svizzera all'Eurovision Song Contest (ESC), ha cantato cinque brani ieri sera nello studio 2 della RSI a Lugano-Besso. Fra questi anche "Voyage", con il quale concorrerà il 17 maggio a Basilea.

(Keystone-ATS) Zoë Më ha cantato anche “Normal”, che evoca la sua vicina affetta da trisomia 21. Le due canzoni hanno suscitato l’entusiasmo dei circa 130 spettatori presenti nello studio 2 della RSI. La speranza elvetica dell’ESC di quest’anno ha iniziato la serata in dolcezza e con molta emozione.

Dopo “Stilles Lachen”, che Zoë Më canta esclusivamente in tedesco, è seguita “Liste des interdits”, presentata in tedesco e francese. Interrogata sulle sue esperienze in Ticino, l’autrice, compositrice e interprete ha rammentato che in passato ha giocato a Lugano con la sua squadra di pallavolo Power Cats.

L’artista, nata a Basilea, ha preparato una frase anche in italiano che le è valsa diversi applausi, nonostante il suo forte accento tedesco: “Sono felice di essere qui”, ha detto Zoë Më.

Riflessione sul termine “normale”

Il pubblico, di varie età, è rimasto particolarmente colpito dalla canzone “Normal”, dedicata alla sua vicina colpita dalla trisomia 21, che definisce come “la persona più straordinaria che abbia mai incontrato”. “Où que tu sois dans la foule, je te verrai toujours” (ovunque tu sia nella folla ti vedrò sempre), dice l’ultima strofa di questa toccante canzone.

Il brano “Voyage” è stato anch’esso molto ben accolto. Interrogata sui suoi obiettivi per l’ESC, Zoë Më ha dichiarato che darà tutta se stessa per la grande occasione e che sarà “emozionante”.