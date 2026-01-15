Una quindicina i soldati francesi già a Nuuk

Keystone-SDA

"Una quindicina di soldati" francesi sono già arrivati a Nuuk, in Groenlandia, secondo quanto riferito dall'ambasciatore per i poli e gli oceani, Olivier Poivre d'Arvor, invitato negli studi della radio France Info.

(Keystone-ATS) Si tratta, secondo l’ambasciatore, di “specialisti di alta montagna” e cacciatori alpini, la cui presenza si iscrive nel quadro dell’Operazione Artic Endurance, missione militare europea lanciata da diversi Paesi della Nato fra i quali la Svezia, la Germania e la Norvegia.

L’invio di soldati europei di fronte a una minaccia americana “è senza precedenti”, ha sottolineato l’ambasciatore, parlando di “segnale politico forte. Dicevano che l’Europa andava a rilento, non più di tanto”, ha aggiunto.

Intanto, si è conclusa all’Eliseo la riunione urgente del Consiglio di Difesa, con alcuni dei principali ministri interessati alla situazione in Iran e in Groenlandia, convocata per stamattina da Macron. I partecipanti hanno lasciato l’Eliseo senza fare nessuna dichiarazione. Macron sarà a metà giornata alla base militare di Istres, nel sud del Paese, per i tradizionali auguri per il nuovo anno alle Forze armate.