Una donna e sette uomini in lizza per succedere a Guy Parmelin

Keystone-SDA

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Alla scadenza del termine, fissato dall'UDC alle 12.00 di oggi, una donna e sette uomini sono stati proposti dalle rispettive sezioni cantonali per succedere a Guy Parmelin in Consiglio federale.

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(Keystone-ATS) Saranno ascoltati dalla commissione di selezione nelle prossime settimane. Il gruppo annuncerà il ticket il 20 novembre. L’elezione è prevista per il 9 dicembre.

Sotto la guida di Caspar Baader, ex presidente del gruppo parlamentare alle Camere federali, la commissione di selezione organizzerà ora le audizioni con tutti i candidati ed esaminerà attentamente i loro profili. Ma si riserva il diritto di contattare altre persone se necessario, ha comunicato l’UDC Svizzera una volta scaduto il termine.

Gli otto candidati – cinque svizzeri-tedeschi, due romandi e un ticinese – saranno valutati in base ai temi politici centrali dell’UDC: neutralità militare, autodeterminazione della Svizzera, il “trattato di sottomissione” all’UE, asilo, migrazione, rafforzamento dell’esercito, sicurezza interna, ecc.

Anche l’esperienza e le competenze dei candidati in materia di gestione rivestono un’importanza fondamentale nell’ambito di questa valutazione, in particolare per quanto riguarda i dipartimenti più problematici, ovvero quello di giustizia e polizia e quello della difesa. Secondo l’UDC, si tratta dei due dipartimenti che con maggiore probabilità si libereranno.

Una sola donna

La vicepresidente dell’UDC Svizzera Céline Amaudruz è stata la prima ad annunciare la propria candidatura la settimana scorsa. Eletta nel 2011 al Consiglio nazionale, la 47enne ginevrina si dice “pronta ad assumersi questa responsabilità al servizio del Paese”.

La sua candidatura non raccoglie il consenso unanime all’interno del partito. Ha infatti dovuto affrontare gli attacchi del suo ex collega Roger Köppel, che la considera un “errore di casting monumentale” e un “peso piuma”. Più sensibile alle questioni femminili, in passato si è certamente fatta notare per votazioni non sempre in linea con il suo partito. Sulla parità salariale tra uomini e donne, sul matrimonio per tutti, sul congedo di paternità e sull’aumento del numero di asili nido.

In competizione con sette uomini, le possibilità di Céline Amaudruz di entrare nella lista si stanno assottigliando. Con tre consiglieri di Stato, quattro consiglieri nazionali e un “senatore”, il ticinese Marco Chiesa, l’UDC avrà l’imbarazzo della scelta.

Tre consiglieri di Stato

Il presidente del Governo bernese Pierre Alain Schnegg, 63 anni, rappresenta una candidatura romanda alternativa. Il politico del Giura bernese è uscito allo scoperto ieri sera. Descritto come un “politico francofono di grande esperienza”, è abituato alle funzioni esecutive e si è costruito una reputazione di uomo d’azione molto ben organizzato.

L’UDC dell’Alto Vallese ha presentato questa mattina un altro consigliere di Stato. A 55 anni, Franz Ruppen vanta un “bagaglio” completo, con esperienza sia nell’esecutivo che nel legislativo. “Competenze rilevanti per il Consiglio federale”. Si presenta inoltre come un mediatore tra le diverse regioni e lingue. Ha del resto dimostrato la sua padronanza delle tre lingue nazionali.

Anche il consigliere di Stato argoviese Jean-Pierre Gallati si è lanciato nella corsa. Gallati si schiera chiaramente a favore di una Svizzera indipendente, di un’immigrazione limitata e di un esercito forte, ha precisato la sezione argoviese. A capo del Dipartimento della sanità e degli affari sociali, l’argoviese si è tuttavia dimostrato disposto al compromesso, in particolare affrontando temi delicati come il Covid.

Quattro parlamentari nazionali

Non sono mancate le candidature dell’ultimo minuto. Questa mattina, la sezione di Zugo ha designato il capogruppo Thomas Aeschi (47 anni). Quest’ultimo, tuttavia, non ha ancora preso una decisione definitiva. Intende attendere l’audizione davanti alla commissione di selezione. In qualità di membro di tale commissione, Aeschi ha dichiarato la propria ricusazione fino al 9 dicembre.

L’Alto Vallese ha inoltre candidato Michael Graber (45 anni). Il consigliere nazionale si considera “un valore sicuro in questi tempi incerti”. “So cosa significa lavorare all’interno di un organo collegiale, prendere decisioni difficili in materia di personale, non solo sostenere l’amministrazione, ma anche dirigerla”, ha proseguito. “So non solo dare, ma anche incassare: sono un tipo tosto”.

Mercoledì, a sorpresa, si è candidato anche il consigliere nazionale Rémy Wyssmann, esponente della linea dura del partito. Il politico 59enne presiede la sezione solettese dell’UDC dal 2024. È membro del comitato dell’organizzazione euroscettica Pro Svizzera e dell’associazione degli assicurati della Svizzera tedesca.

Dal canto suo, l’UDC ticinese ha candidato il consigliere agli Stati Marco Chiesa, 52 anni. Ex presidente del partito svizzero dal 2020 al 2024, è anche responsabile del Dicastero delle finanze del Comune di Lugano. Secondo la sezione cantonale, questa proposta mira a garantire la continuità della presenza della Svizzera italiana nel Consiglio federale e a preservare l’equilibrio linguistico.

Rinunce illustri

Molti dei principali papabili hanno invece rinunciato a candidarsi. È il caso della consigliera agli Stati sangallese Esther Friedli e del consigliere nazionale turgoviese Pascal Schmid. Anche Zurigo non presenta alcun candidato: sia la consigliera di Stato Natalie Rickli che il consigliere nazionale Thomas Matter hanno rinunciato.

Neppure il presidente dell’UDC Svizzera e consigliere nazionale svittese, Marcel Dettling, ha nutrito ambizioni governative. “La mia missione è guidare il partito”, ha dichiarato.

Anche il vodese Yvan Pahud ha rapidamente rinunciato per rafforzare le chance di una presenza romanda sul ticket. “Oggi, con Céline Amaudruz, abbiamo una candidata in grado di difendere questo seggio. E sarebbe un errore strategico moltiplicare le candidature romande in vista della lista che il partito dovrà comporre per le elezioni”, ha precisato il consigliere nazionale. A sua volta, il suo collega friburghese Nicolas Kolly ha rinunciato questa mattina.

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