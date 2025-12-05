Una borsa Birkin appartenuta all’attrice venduta per quasi 2,5 mln

Keystone-SDA

Una borsa Birkin di Hermès, realmente appartenuta a Jane Birkin, è stata venduta all'asta ad Abu Dhabi per 2,45 milioni di euro (2,3 milioni di franchi), spese incluse: è quanto annuncia Sotheby's.

1 minuto

(Keystone-ATS) La vendita è avvenuta a pochi mesi da un’altra asta da record: quando l’originale della borsa Birkin venne ceduta per 8,6 milioni di euro (8,1 milioni di franchi).

Soprannominata ‘Le Birkin Voyageur’, la borsa venduta oggi ha moltiplicato di sei volte la forchetta più alta stimata dagli organizzatori (370.000 euro). Ad aggiudicarsela, è stato un acquirente per telefono dopo ”11 minuti di rilanci accaniti tra sei collezionisti”, rivela Sotheby’s all’Agence France Presse.