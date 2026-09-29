Un tuffo nel passato di Pompei a Losanna

Keystone-SDA

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Una mostra immersiva al centro congressi ed espositivo di Beaulieu a Losanna propone un tuffo nel passato di Pompei. I visitatori potranno (ri)scoprire la vita della celebre città di epoca romana, distrutta da un'eruzione del Vesuvio nel 79 d. C..

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(Keystone-ATS) Presentata per la prima volta in Svizzera, “Les derniers jours de Pompéi: l’expérience immersive” (Gli ultimi giorni di Pompei: l’esperienza immersiva) è visibile da domani e fino al 24 gennaio 2027.

La mostra si estende su 1800 m2 e propone in particolare una sala proiezioni a 360 gradi, con l’obiettivo di immergersi nel cuore della città, fino agli ultimi istanti prima e dopo l’eruzione.

Si potrà anche esplorare virtualmente la leggendaria Villa dei Misteri e scoprire il quotidiano degli abitanti di Pompei, passando da una stanza all’altra.

L’esposizione comprende anche vari pannelli informativi nonché una selezione di oggetti antichi originali dell’epoca e delle repliche di oggetti scoperti a Pompei, quali sculture e attrezzature mediche.

Esposizione premiata

La mostra è stata sviluppata da Madrid Artes Digitales, specialista delle esposizioni immersive a vocazione educativa. Passata da numerose grandi città, tra cui Londra, è stata vista da oltre un milione di persone in tutto il mondo. Nel 2024 si è aggiudicata il premio di “Best Historical Exhibition”, assegnato dalla rivista History National Geographic.

“Pompei ci affascina perché ci permette, quasi 2000 anni più tardi, di entrare nell’intimità di una città romana e dei suoi abitanti. Grazie alle nuove tecnologie, possiamo dare una nuova dimensione a questa storia e proporre al pubblico un’esperienza spettacolare, accessibile e profondamente umana”, rileva Vincent Sager, direttore dell’organizzatore della tappa losannese Opus Expo.

https://pompei-experience.ch/