Un squalo uccide una donna e ferisce un uomo in Australia

Keystone-SDA

Uno squalo ha ucciso una persona e ne ha gravemente ferita un'altra su una spiaggia nello Stato orientale australiano del Nuovo Galles del Sud. Lo hanno riferito i soccorritori e la polizia dello Stato.

(Keystone-ATS) La coppia è stata morsa dallo squalo nelle prime ore di giovedì mattino (la sera di mercoledì in Svizzera). Una delle due vittime, la donna, è morta sul posto. L’uomo ha invece riportato gravi ferite alle gambe ed è stato trasportato in elicottero in ospedale in condizioni stabili.