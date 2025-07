Un nuovo affresco di Saype nelle Alpi vodesi

Keystone-SDA

L'artista franco-svizzero Saype ha creato un nuovo enorme affresco effimero sulla cima del Grand Chamossaire, sopra Villars-sur-Ollon (VD). Il dipinto, di 2500 m2 intitolato "Vers l'horizon", raffigura un bambino con uno zaino in spalla pronto a partire all'avventura.

(Keystone-ATS) Dopo aver presentato a inizio luglio un’opera a Ginevra legata al Campionato europeo femminile, l’artista ha proseguito nelle Alpi vodesi la sua serie “Human Story”. Questa, lanciata qualche anno fa in vari siti e già più volte a Villars, ha come protagonisti i bambini “per mettere in discussione le nostre società e i suoi interrogativi esistenziali”, si legge in un comunicato odierno.

Anche la nuova creazione, in bianco e nero, è realizzata con un prodotto biodegradabile a base di gesso e carboncino che sarà visibile per diverse settimane a seconda delle condizioni meteorologiche.