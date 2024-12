Un Natale movimentato per la Rega

Questo contenuto è stato pubblicato al La neve è tornata abbondante a nord delle Alpi, regalando un inizio di stagione natalizia come non si vedeva da anni. Preoccupa però la mancanza di personale.

Di più Maggiori costi per le infrastruttura ferrovie, le cause sono diverse

Questo contenuto è stato pubblicato al Diversi fattori spiegano l'aumento dei costi di 14 miliardi di franchi per l'infrastruttura ferroviaria entro il 2035. Lo afferma il CEO delle FFS Vincent Ducrot. "Dieci anni fa, si avevano altri parametri di pianificazione".

Di più Un aereo di Swiss atterrato a Graz per un problema tecnico

Questo contenuto è stato pubblicato al La causa dell'atterraggio di emergenza di un aereo della compagnia elvetica Swiss a Graz, in Austria, è dovuta a un problema tecnico, stando all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC). Le indagini sull'incidente sono in corso.

Questo contenuto è stato pubblicato al La linea ferroviaria che collega Locarno e Domodossola è sospesa fino a fine giornata a causa di un guasto alla linea elettrica in territorio italiano.

Di più Le microalghe come risorsa agricola

Questo contenuto è stato pubblicato al L'istituto di ricerca Agroscope sta sviluppando dei bioreattori che presto potrebbero permettere ai contadini di coltivare microalghe da usare come complemento alimentare per gli animali da reddito.

Altri sviluppi

Stazioni sciistiche svizzere molto fiduciose per Natale

Questo contenuto è stato pubblicato al La neve caduta presto in pianura - già in novembre - ha stuzzicato la voglia di montagna: le stazioni sciistiche e le associazioni turistiche sono molto fiduciose per il periodo natalizio, emerge da un giro d'orizzonte effettuato dall'agenzia Awp.

Di più Stazioni sciistiche svizzere molto fiduciose per Natale