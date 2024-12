Un morto in atterraggio emergenza Swiss a Graz

Keystone-SDA

È morto il membro dell'equipaggio Swiss che si trovava in ospedale dopo l'atterraggio di emergenza effettuato da un Airbus della compagnia una settimana fa nella città austriaca di Graz. Lo ha comunicato la stessa Swiss.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il volo era partito da Bucarest in direzione Zurigo il 23 dicembre e l’atterraggio era stato effettuato a causa di fumo in cabina.

“Siamo profondamente scioccati per la morte di un nostro stimato collega. La notizia ci lascia profonda tristezza e sconcerto. I nostri pensieri vanno alla famiglia del giovane, che vive un dolore incalcolabile. A nome dell’intera squadra Swiss, esprimo lo mie più sentite condoglianze. Facciamo tutto ciò che è in nostro potere per sostenerla in questo momento incredibilmente difficile”, ha affermato il CEO del vettore Jens Fehlinger, citato in un comunicato.

Oliver Buchhofer, COO di Swiss, ha dal canto suo dichiarato che “È un giorno nero per tutti noi. Aver perso un membro della squadra Swiss, mi lascia profondamente turbato e molto triste. In questo momento difficile stiamo uniti e insieme alle autorità troveremo le cause di quanto accaduto. Abbiamo molte domande e vogliamo le risposte”.

Come noto, l’atterraggio d’emergenza ha visto coinvolto un Airbus A220-300 della compagnia elvetica, con a bordo 74 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio. L’aereo ha dovuto effettuare la manovra imprevista per problemi al motore e una fuoriuscita di fumo sia nel cockpit che in cabina.

Una volta a terra, gli occupanti sono stati sfollati attraverso gli scivoli di emergenza. Il personale e dodici passeggeri hanno dovuto ricevere cure mediche.

La causa esatta dell’incidente non è ancora stata rivelata.