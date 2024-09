Un morto e 3 feriti incornati da toro in corsa taurina a Toledo

(Keystone-ATS) Terrore e morte in un ‘encierro’, una corsa davanti ai tori a Pantoja, in provincia di Toledo, in Castiglia-La Mancia, dove un toro, dopo aver scavalcato la barriera di recinzione, ha incornato a morte una persona e ferite altre tre, fra le quali una bambina.

Lo si apprende dai servizi di emergenza, che hanno ricevuto una chiamata di soccorso alle 10:34 dalla plaza de toro della località, dove si celebravano feste popolari con le tradizionali corse taurine, riferisce Efe.

Secondo una prima ricostruzione, una persona è deceduta e altre tre sono ferite, fra queste una minore. Dopo l’accaduto, l’animale è stato abbattuto dalla polizia locale, informano le stesse fonti, mentre sul luogo è intervenuta un’ambulanza con supporto vitale di rianimazione assieme a quelle del servizio sanitario locale e ad agenti della guardia civile e della Protezione civile.

La persona deceduta per le cornate del toro sfuggito dal recinto durante le corse taurine è un uomo di 74 anni residente nella vicina località di Illescas, sempre in provincia di Toledo, ha informato il sindaco di Pantoja, Julian Torrejon. I feriti, nessuno dei quali sarebbe in gravi condizioni, sono una bambina di età non specificata e i nonni, membri di una “nota famiglia” del comune in provincia di Toledo. La nonna ha ricevuto una cornata in una coscia, ha spiegato il sindaco. Mentre la bambina avrebbe riportato solo lievi escoriazioni, secondo i servizi di emergenza di Castiglia-La Mancia.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10:30, durante le festività patronali di Pantoja, che si celebrano per l’intera settimana e che includono gli spettacoli taurini. Secondo la ricostruzione della guardia civile, nel momento in cui i tori sono stati immessi nel circuito per la corsa, protetto da una staccionata di legno in una strada del centro della località, uno degli animali si è staccato dal branco e si è scagliato contro lo steccato di recinzione abbattendolo, per poi scatenarsi contro il pubblico presente.

Il Comune ha sospeso in segno di lutto le feste patronali in principio previste fino al 28 settembre.

In Spagna ogni anno si tengono circa 20.000 festival popolari con tori, mucche, vitelli o buoi, secondo l’Associazione nazionale degli organizzatori di corride (Anoet). Gli eventi di strada, essendo più economici, hanno registrato un lieve aumento dal 2022 rispetto alle corride, il cui numero è in progressiva diminuzione.