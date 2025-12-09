Un militare britannico morto in Ucraina, ‘tragico incidente’

Keystone-SDA

Un membro delle forze armate britanniche è morto in Ucraina questa mattina per le ferite riportate in un "tragico incidente mentre osservava le forze ucraine testare una nuova capacità difensiva, lontano dalla linea del fronte".

(Keystone-ATS) È quanto ha dichiarato un portavoce del ministero della Difesa di Londra. “I familiari sono stati informati e i nostri pensieri sono con loro in questo momento triste e difficile”, ha aggiunto.

Il governo britannico aveva precedentemente confermato la presenza di un ridotto numero di propri militari in Ucraina in funzione di istruttori.

Come sottolineano i media del Regno Unito, si tratta del primo militare britannico in servizio morto in Ucraina. Non si conosce l’identità e nemmeno il grado o il reparto a cui apparteneva. Per la Bbc le circostanze della sua morte non riguardano il coinvolgimento di fuoco nemico, e questo confermerebbe il ferimento fatale nel corso di un test per qualche sistema difensivo.

Il ministro della Difesa, John Healey, ha dichiarato di essere “sconvolto dalla morte” del militare e di essere vicino alla “famiglia, agli amici e ai colleghi in questo momento di dolore”, ma non ha aggiunto dettagli rispetto a quanto successo.

Per ragioni operative non si conosce quanti effettivi britannici siano in Ucraina, ma in precedenza è stato ammesso che c’è un piccolo numero di militari nel Paese a supporto delle forze armate di Kiev, lontano dalla prima linea, e per garantire la sicurezza del personale diplomatico.