Un drone si schianta in un campo in Turchia, il secondo in 24 ore

Keystone-SDA

Un drone di origine e provenienza sconosciute, il secondo in meno di 24 ore, è stato trovato in un campo dopo essere precipitato nella Turchia nordoccidentale, secondo quanto riportato dai media locali.

(Keystone-ATS) Secondo diverse emittenti televisive private e il quotidiano Cumhuriyet, che hanno pubblicato immagini presumibilmente del drone precipitato (che non presentava segni identificativi visibili), il dispositivo è stato trovato in un campo vuoto vicino alla città di Balikesir, tre ore a sud-ovest di Istanbul.

Le autorità turche non hanno ancora commentato la notizia. Halk TV e Habertürk hanno riferito che il drone è stato trasportato ad Ankara per essere analizzato. Sembra che l’incidente sia avvenuto diversi giorni fa, secondo diversi organi di stampa che citano agricoltori. Questo è il secondo incidente del genere in meno di 24 ore e il terzo da lunedì.

Nei due precedenti episodi, almeno uno dei droni è stato descritto dalle autorità come “di fabbricazione russa”. Ieri, un drone è stato trovato dopo essere precipitato in una zona rurale vicino a Izmit, a est di Istanbul, a 30 km dalla costa del Mar Nero. Lunedì, le forze di difesa turche hanno abbattuto un drone “fuori controllo” proveniente dal Mar Nero e diretto nello spazio aereo turco, senza che le autorità ne specificassero l’origine o il luogo esatto dell’intercettazione.