Un decesso su due dovuto a malattie cardiovascolari o cancro

Keystone-SDA

Nel 2023 sono morti 71'822 residenti in Svizzera. Le principali cause sono state le malattie cardiovascolari (28%) e i tumori (24%). Per la prima volta dal 2020 il Covid non è più nella top 5.

(Keystone-ATS) In classifica seguono poi demenza (9%), malattie respiratorie (7%) e cause esterne (6%), si legge in un comunicato odierno dell’Ufficio federale di statistica (UST).

Sul totale dei decessi del 2023, 35’109 hanno riguardato uomini e 36’713 donne, con un’età media rispettivamente di 77 e 83 anni. Il tasso di mortalità è diminuito per entrambi i sessi.

Tra tutti i tipi di tumore, la causa di morte principale è stata il tumore ai polmoni, responsabile del 19,1% dei decessi per cancro negli uomini e del 17,4% nelle donne. Seguono il tumore alla prostata per gli uomini (15,1%) e quello al seno per le donne (16,8%).

Sempre nell’anno preso in considerazione, 2451 uomini e 1839 donne sono deceduti per cause esterne a un’età media di rispettivamente 67 e 77 anni. Fra queste cause si trovano incidenti e atti di violenza, compreso il suicidio. Quelle esterne sono cause particolarmente incisive nella fascia di età dai 15 ai 44 anni, responsabili del decesso del 49,5% degli uomini e del 34,2% delle donne.

Nel 2023 in Svizzera si sono tolti la vita 721 uomini e 274 donne, con un’età media rispettivamente di 56 e 52 anni. Su base annua si tratta di un aumento del 3,1% per i primi e del 3,9% per le seconde. In aumento anche il suicidio assistito, che ha coinvolto 693 uomini (+6,8%) e 1036 donne (+9,6%).