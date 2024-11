Un bambino su cinque subisce regolarmente violenza psicologica

Un bambino su cinque in Svizzera subisce regolarmente violenza psichica e uno su tre è già stato testimone di violenza psicologica tra i genitori. Protezione dell'Infanzia Svizzera lancia oggi una campagna per attirare l'attenzione sugli effetti di questo fenomeno.

(Keystone-ATS) Per conto dell’associazione, l’Università di Friburgo ha condotto un’indagine su 1264 genitori in merito all’uso della violenza psicologica nell’ambito dell’educazione dei figli.

I bambini che subiscono regolarmente violenza psichica hanno un rischio molto maggiore di depressione, difficoltà d’apprendimento, comportamenti aggressivi e violenti o disturbi emotivi, ha indicato oggi in una nota Protezione dell’infanzia Svizzera.

La violenza psicologica si verifica quando i genitori esercitano deliberatamente potere e influenza e mostrano determinati comportamenti inappropriati per i figli, viene precisato. Il bambino percepisce la reazione come un attacco personale e si sente rifiutato, inutile e in balia degli altri.

Oltre alla campagna “C’è sempre un’alternativa alla violenza”, è stato anche rilevato che l’educazione non violenta sta per essere inserita nel Codice civile svizzero (CC). Il Nazionale dovrebbe esprimersi sulla proposta del Consiglio federale nella sessione primaverile del 2025, prima che la questione passi agli Stati. Il Governo riconosce che, oltre alla violenza fisica, anche quella psicologica non dovrebbe trovare spazio nell’educazione dei figli.

L’entrata in vigore della legge sarà accompagnata da campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione. La Confederazione parteciperà a queste campagne.